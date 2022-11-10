Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк совершил самоубийство. Ему было 32 года

«Это было доведение до самоубийства следственными органами, теми, кто был заинтересован в том, чтобы посадить его по надуманным обвинениям. […] Мы, родители, знаем Олега более 10 лет. Он заменил отца нашим сыновьям. Никогда никого не обижал, не бил», — заявила женщина.