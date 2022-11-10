Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк совершил самоубийство. Ему было 32 года

Российский спортсмен Олег Сороканюк, известный как чемпион страны и мира по грэпплингу (виду спортивного единоборства), совершил самоубийство. Об этом сообщило издание Chita.ru.
Атлета обнаружили в спортивном зале вечером 10 ноября. Причины поступка Сороканюка неизвестны. По мнению отца чемпиона, его довели до суицида. Летом спортсмена подозревали в применении силы по отношению к несовершеннолетним ученикам. С отцом погибшего согласилась знакомая Сороканюка Елена Хзанян.
«Это было доведение до самоубийства следственными органами, теми, кто был заинтересован в том, чтобы посадить его по надуманным обвинениям. […] Мы, родители, знаем Олега более 10 лет. Он заменил отца нашим сыновьям. Никогда никого не обижал, не бил», — заявила женщина.
Она отметила, что Сороканюк «всегда воспитывал пацанов очень достойными людьми». С июля 2022 года, по словам Хзанян, тренеру «не давали никакого покоя проверками».
Олегу Сороканюку было 32 года. Он трижды выигрывал Чемпионат России, становился чемпионом Европы по универсальному каратэ и чемпионом мира по грэпплингу. Сороканюк работал тренером с 2008 года, сотрудничал с Федерацией ММА Забайкальского края, спортклубами «Вояж» и «Плацдарм», ДЮСШ № 5. В конце лета открыл в Чите собственную школу боевых искусств для детей.
Правоохранительные органы заинтересовались спортсменом из‑за скандала с детским лагерем «Жемчужина», в котором дети, как считает следствие, подвергались побоям. Уголовное дело возбудили против младшего тренера, а также против руководства лагеря, которое обвинили в халатности.