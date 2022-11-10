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Автор документального фильма о Вэле Килмере снимет картину о Кристине Агилере
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:09

Режиссер Тин Пу, снявшая фильм «Вэл» об актере Вэле Килмере, займется разработкой нового документального проекта. Он будет посвящен певице Кристина Агилере, сообщил Deadline.

Картину о поп-звезде выпустят Time Studios и Roc Nation — они же готовят к выпуску документальный сериал о Megan Thee Stallion. Новый проект будут продюсировать Иэн Орфис, Алекса Конвей, Лорен Хэммондс, Лори Йорк, Сара Франкус и Дезире Перес.

В ленте используют уникальные архивные кадры — их предоставит сама Агилера. Фильм позволит узнать больше об артистке, ее детстве в качестве звезды Disney и взлете музыкальной карьеры.

Создатели картины обещают, что зрители увидят никогда ранее не показанные видео и узнают о закулисной жизни Агилеры, ее опыте как певицы, матери и борца за свободу творчества и гендерное равенство.

Подготовка к релизу документального фильма о певице длится уже полтора года. В это время кинематографисты находились рядом с Агилерой и снимали события из ее личной и творческой жизни.

«Кристина — настоящий кумир, маяк бесконечной аутентичности. Будучи молодой артисткой, она нарушала правила и прокладывала путь для будущих голосов», — заявила президент отдела телевидения и кино Roc Nation Лори Йорк.

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