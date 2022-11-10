Пригожин подал в суд на Госстройнадзор из‑за отказа выдать разрешение на «ЧВК „Вагнер“-центр»

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, обратилась в суд за защитой и восстановлением своих прав после отказа Госстройнадзора Петербурга в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания «ЧВК „Вагнер“-центра». Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».