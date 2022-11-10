Пригожин подал в суд на Госстройнадзор из‑за отказа выдать разрешение на «ЧВК „Вагнер“-центр»

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, обратилась в суд за защитой и восстановлением своих прав после отказа Госстройнадзора Петербурга в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания «ЧВК „Вагнер“-центра». Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте».
Из опубликованного компанией документа следует, что отказ обосновывается несоответствием площади здания условиям аренды земли, на котором оно построено. В пресс-службе «Конкорда» это назвали «необоснованным и незаконным основанием» — арендный договор позволяет менять площадь объекта за дополнительную плату, что и было сделано.
В пресс-службе отметили, что отказ может быть связан с «идеологическими причинами», ведь «вся разрешительная документация в отношении строительства здания получена».
«Если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора [Александра] Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев», — предупредили в компании.