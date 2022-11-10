В Австралии серебряного призера Олимпиады приговорили к 5,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Скотт Миллер — австралийский пловец, добившихся наибольших успехов в спорте в середине 1990-х годов. В 1995 году он выиграл Чемпионат мира на дистанции в 100 м баттерфляем, а годом спустя получил серебро на Олимпийских играх в Атланте. Также на счету спортсмена — два серебра мирового первенства и олимпийская бронза за выступление в комбинированной эстафете 4×100 м.