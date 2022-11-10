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В Австралии серебряного призера Олимпиады приговорили к 5,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Юлия Онодэра
Вчера в 23:12

В Австралии серебряного призера Олимпийских игр по плаванию Скотта Миллера приговорили к 5,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил портал Inside The Games.

Спортсмена арестовали в феврале 2021 года в Сиднее после того, как у него дома нашли восемь свечей, содержащих четыре килограмма метамфетамина. Полиция обнаружила у пловца также героин.

Вместе с Миллером под стражей оказались еще трое мужчин: Уэйн Аллан Джонсон, Джастин Цаболич и Лукас Пик. Им также предъявили обвинения в контрабанде запрещенных веществ.

Адвокаты Миллера в ходе судебного разбирательства пытались добиться для него более мягкого наказания. В качестве смягчающих обстоятельств они называли психологическое состояние атлета после развода с женой и ее самоубийства в 2014 году.

«Повторяющиеся проблемы Миллера с депрессией и употреблением психоактивных веществ уходят своими корнями к тем жертвам и давлению, которые он перенес в ходе своей спортивной карьеры, и к тому разочарованию, которым стал проигрыш золотой медали», — утверждали также знакомые спортсмена.

Миллеру назначили наказание в пять лет и шесть месяцев тюремного заключения. Однако он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение уже в апреле 2024 года, поскольку в срок его заключения засчитали время, проведенное под арестом.

Скотт Миллер — австралийский пловец, добившихся наибольших успехов в спорте в середине 1990-х годов. В 1995 году он выиграл Чемпионат мира на дистанции в 100 м баттерфляем, а годом спустя получил серебро на Олимпийских играх в Атланте. Также на счету спортсмена — два серебра мирового первенства и олимпийская бронза за выступление в комбинированной эстафете 4×100 м.

Впервые у Миллера обнаружились проблемы с наркотиками в конце 1997 года. Тогда пловец сдал положительный тест на марихуану и был отстранен временно от соревнований. В 2008 году у Миллера обнаружили наркотики — тогда спортсмен избежал тюремного заключения и был приговорен к общественным работам.

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