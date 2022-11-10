Вышел трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»

«Скрудж: Рождественская история» выйдет на Netflix 2 декабря. В ленте можно будет услышать голоса Люка Эванса, Джесси Бакли, Оливии Колман, Джонатана Прайса, Джонни Флинна, Джеймса Космо, Фра Фи и других артистов.