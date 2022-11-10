Вышел трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история» — новой экранизации классической повести британского писателя Чарльза Диккенса.
Анимационную картину поставил режиссер Стифен Доннелли, ранее работавший над мультфильмом «Школа монстров: Добро пожаловать в Школу монстров». Он превратил произведение Диккенса в мюзикл.
«Скрудж: Рождественская история» выйдет на Netflix 2 декабря. В ленте можно будет услышать голоса Люка Эванса, Джесси Бакли, Оливии Колман, Джонатана Прайса, Джонни Флинна, Джеймса Космо, Фра Фи и других артистов.
Картину выпустила британская анимационная студия Timeless Films, работавшая над мультфильмами «Мы — монстры», «Почтальон Пэт», «Джастин и рыцари доблести», «Рок Дог» и «Коати. Легенда джунглей».