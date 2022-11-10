KFC извинилась перед немцами за рекламу. Общепит предложил отметить еврейский погром 1938 года

Сеть ресторанов быстрого питания KFC принесла извинения за рекламную рассылку, в которой предлагала жителям Германии отметить еврейский погром 1938 года жареной курицей и сыром. Об этом сообщает Bild.
«В память о Хрустальной ночи — побалуйте себя мягким сыром и хрустящей курицей. Теперь в KFCheese!» — говорилось в сообщении. Спустя час пришло еще одно письмо, в котором KFC извинилась «за эту ошибку», которая, как утверждают в сети, произошла в системе, и пообещали проверить «внутренние процессы, чтобы этого больше не повторилось».
Хрустальная ночь — это еврейский погром, произошедший в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда толпы нацистов подожгли и разграбили синагоги и принадлежащие евреям предприятия по всей Германии. Принято считать, что именно тогда началась кампания Третьего рейха по уничтожению евреев.