KFC извинилась перед немцами за рекламу. Общепит предложил отметить еврейский погром 1938 года

«В память о Хрустальной ночи — побалуйте себя мягким сыром и хрустящей курицей. Теперь в KFCheese!» — говорилось в сообщении. Спустя час пришло еще одно письмо, в котором KFC извинилась «за эту ошибку», которая, как утверждают в сети, произошла в системе, и пообещали проверить «внутренние процессы, чтобы этого больше не повторилось».