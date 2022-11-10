Режиссер «Король говорит!» и «Девушки из Дании» снял рождественскую рекламу для «Макдоналдса»

Британский режиссер Том Хупер, известный по картинам «Король говорит!» и «Девушка из Дании», снял рождественскую рекламу для сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом сообщил Independent.
Ролик под названием «The List» рассказал историю мальчика, которому мама предложила составить список желаний перед зимними праздниками. Ребенок работал над ним не один день, вклеивая в листы с мечтами картинки и дополняя их рисунками.
Однако однажды планы мальчика оказались разрушены. Вместо того чтобы отправиться к Санта-Клаусу, список был подхвачен ветром и улетел. В руках у героя же остался лишь один фрагмент списка — как оказалось, самый важный.
Саундтреком к трогательному ролику о семейных ценностях и мечтах стала кавер-версия песни Yahoo «Only You». Ее исполнила английская певица Бекки Хилл, выигравшая в 2022 году Brit Awards.