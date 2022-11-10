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В центре Петербурга провели учения по уборке снега
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

В Центральном районе Санкт-Петербурга 10 ноября провели учения по уборке снега. Коммунальщики отрабатывали комплексную уборку от снега и наледи, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

«Учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега», — написал он. Рабочие убирали снег и наледь с крыш домов, городских улиц и дворов с помощью лопат и уборочной техники.

Местных жителей заранее предупреждали и просили убрать автомобили, но не все освободили места.

Прошлой зимой в Петербурге были проблемы с уборкой снега и наледи. После первого же крупного снегопада автобусы и троллейбусы застревали в сугробах, а пассажирам приходилось их толкать. К середине декабря как минимум восемь человек пострадали из‑за падения наледи с крыш, десятки получили травмы из‑за гололедицы. Петербуржцы даже записывали обращения к Владимиру Путину, перед визитом в город которого проблемы ненадолго решились, а сразу после вернулись как минимум в том же количестве.

В честь проблем со снегом и мусором в Петербурге группа «Ленинград» записала песню и клип «Пока так», местный судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного сугроба перед входом. Дело дошло даже до обысков в офисах структур ЖКХ.

Почитать о том, как в Петербурге создалось ощущение настоящего апокалипсиса, можно тут.

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