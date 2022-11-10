В центре Петербурга провели учения по уборке снега

Прошлой зимой в Петербурге были проблемы с уборкой снега и наледи. После первого же крупного снегопада автобусы и троллейбусы застревали в сугробах, а пассажирам приходилось их толкать. К середине декабря как минимум восемь человек пострадали из‑за падения наледи с крыш, десятки получили травмы из‑за гололедицы. Петербуржцы даже записывали обращения к Владимиру Путину, перед визитом в город которого проблемы ненадолго решились, а сразу после вернулись как минимум в том же количестве.