В центре Петербурга провели учения по уборке снега

В Центральном районе Санкт-Петербурга 10 ноября провели учения по уборке снега. Коммунальщики отрабатывали комплексную уборку от снега и наледи, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» председатель Жилищного комитета Олег Зотов.
«Учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега», — написал он. Рабочие убирали снег и наледь с крыш домов, городских улиц и дворов с помощью лопат и уборочной техники.
Местных жителей заранее предупреждали и просили убрать автомобили, но не все освободили места.
Прошлой зимой в Петербурге были проблемы с уборкой снега и наледи. После первого же крупного снегопада автобусы и троллейбусы застревали в сугробах, а пассажирам приходилось их толкать. К середине декабря как минимум восемь человек пострадали из‑за падения наледи с крыш, десятки получили травмы из‑за гололедицы. Петербуржцы даже записывали обращения к Владимиру Путину, перед визитом в город которого проблемы ненадолго решились, а сразу после вернулись как минимум в том же количестве.