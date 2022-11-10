Олеся Носова может стать новым главредом «Комсомольской правды»

Олеся Носова, исполняющая обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», в ближайшее время может занять этот пост на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора медиагруппы Анжелику Сулхаеву.