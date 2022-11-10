Олеся Носова может стать новым главредом «Комсомольской правды»

Олеся Носова, исполняющая обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», в ближайшее время может занять этот пост на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора медиагруппы Анжелику Сулхаеву.
Она заявила, что нет оснований сомневаться, что Носова станет постоянным главредом издания.
14 сентября стало известно о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, который занимал эту должность 1999 года.
Причиной смерти Сунгоркина стал инсульт. В «КП» рассказали, что смерть произошла во время командировки в Приморье, где журналист собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.