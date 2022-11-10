Европарламент одобрил включение Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент поддержал включение Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
534 депутата одобрили отмену пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Против вхождения страны в Шенген высказались 53 человека, еще 25 депутатов воздержались от голосования.
«Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти к концу этого года», — заявил представитель органа Пауло Рангель.
В Европарламенте напомнили, что Хорватия выполнила все необходимые требования для вхождения в Шенгенскую зону, куда уже входят 26 государств. Это произошло в декабре 2021 года.
Далее вопрос о вхождении Хорватии в Шенген будет рассматривать Совет Евросоюза. Он должен единогласно поддержать заявку Хорватии, подчеркнули в сообщении.
Также Совету ЕС предстоит решить, войдут ли в Шенгенскую зону Болгария и Румыния. Кандидатуры этих стран Европарламент поддержал в октябре.