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Европарламент одобрил включение Хорватии в Шенгенскую зону
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58

Европарламент поддержал включение Хорватии в Шенгенскую зону. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

534 депутата одобрили отмену пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Против вхождения страны в Шенген высказались 53 человека, еще 25 депутатов воздержались от голосования.

«Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти к концу этого года», — заявил представитель органа Пауло Рангель.

В Европарламенте напомнили, что Хорватия выполнила все необходимые требования для вхождения в Шенгенскую зону, куда уже входят 26 государств. Это произошло в декабре 2021 года.

Далее вопрос о вхождении Хорватии в Шенген будет рассматривать Совет Евросоюза. Он должен единогласно поддержать заявку Хорватии, подчеркнули в сообщении.

Также Совету ЕС предстоит решить, войдут ли в Шенгенскую зону Болгария и Румыния. Кандидатуры этих стран Европарламент поддержал в октябре.

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