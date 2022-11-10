Ученые выяснили, что сверхглубокий бас заставляет активнее танцевать. Но непонятно, почему именно

Динамики, воспроизводящие сверхнизкие басы (ниже слышимого порога), заставляют людей активнее танцевать. Об этом пишет Vice со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.
Для его проведения авторы наняли электронный дуэт Orphx и устроили рейв в концертно-лабораторном помещении Университета Макмастера в Онтарио. Участникам эксперимента надели на голову повязки, которые отслеживали их движения.
Во время 55-минутного концерта ученые включали низкочастотные динамики каждые 2,5 минуты. Когда эти колонки работали, посетители двигались в среднем на 11,8% больше. После концерта участники признались, что чувствовали приятные телесные ощущения, связанные с басовыми частотами, которые увеличивали их желание двигаться.
При этом в отдельном эксперименте исследователи выяснили, что люди не способны определить столь низкие частоты. Участников опыта приводили в лабораторию, где они слушали концертный звук через два разных комплекта динамиков. Лишь половина смогла верно назвать, какие из этих колонок воспроизводят сверхглубокий бас, что не отличается от случайности.
Исходя из этого, ученые считают, что сверхнизкие частоты оказывают «бессознательное влияние» на поведение человека. Они предполагают, что благодаря влиянию глубокого баса на тактильную и вестибулярную систему он может повышать «степень грува» — приятного желания двигаться под музыку.