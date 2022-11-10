Ученые выяснили, что сверхглубокий бас заставляет активнее танцевать. Но непонятно, почему именно

При этом в отдельном эксперименте исследователи выяснили, что люди не способны определить столь низкие частоты. Участников опыта приводили в лабораторию, где они слушали концертный звук через два разных комплекта динамиков. Лишь половина смогла верно назвать, какие из этих колонок воспроизводят сверхглубокий бас, что не отличается от случайности.