«Колхозница/Стильно»: в сети ломают голову над бьюти-советами блогерки Екатерины Царской

В русскоязычном твиттере вновь вспыхнули обсуждения блога Екатeрины Царской, которая дает бьюти-советы в формате «Колхозница/Стильно».
На этот раз подом послужил пост про капроновые колготки с двумя идентичными фотографиями. Комментаторы начали строить разнообразные теории, в чем же дело — в качестве ткани, размере, цвете, но оказалось, что виной всему затяжки.
Многие в комментариях под постом даже не поняли, что изображено на фото. Самый популярный ответ — это локоть.
Под своим постом Царская объяснила, что девушкам важно правильно подбирать размер колготок, а если на них появились затяжки, то колготки необходимо сразу выкинуть. «Темные пятна [от затяжек] выглядят как целлюлит», — заключила она.
Поводом для обсуждения стал еще один пост из блога Царской, но уже с водолазкой.
Однако эта загадка оказалась чуть легче предыдущей. Часть комментаторов вычислила, что «колхозницу» в этом посте выдает бюстгальтер темного цвета, который просвечивается через светлую водолазку.
В конечном итоге блог Царской превратился в мем.
Предлагаем вам, читатели, самим докопаться до истины и попробовать разгадать некоторые советы Царской.