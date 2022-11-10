«Тинькофф» не собирается менять название

«Бренд „Тинькофф“ — сильный, клиентам он понятен. Сейчас есть много других вопросов, которые требуют внимания», — рассказал банкир. При этом ребрендинг все еще остается в планах компании, но какие именно элементы будут меняться — «вопрос дискуссионный», добавил он.