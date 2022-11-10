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«Тинькофф» не собирается менять название
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

«Тинькофф Банк» не видит необходимости в смене названия. Компания в свое время заплатила достаточно «крупную сумму» ее основателю Олегу Тинькову, рассказал «Ведомостям» председатель правления банка Станислав Близнюк на форуме Finopolis.

В апреле «Тинькофф» объявил о ребрендинге и заявил, что банк «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда». С того времени, по словам Близнюка, многое поменялось.

«Бренд „Тинькофф“ — сильный, клиентам он понятен. Сейчас есть много других вопросов, которые требуют внимания», — рассказал банкир. При этом ребрендинг все еще остается в планах компании, но какие именно элементы будут меняться — «вопрос дискуссионный», добавил он.

3 мая Тиньков сообщил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff. По словам Блюзника, бренд выкуплен у бизнесмена: «Как ты можешь что‑то оспорить, когда ты что‑то продал?»

«Ведомости» пишут, что Тиньков уже признавал принадлежность прав на бренд банку. Однако он хочет попытаться эту ситуацию «сломать юридически» и запретит его использовать.

В конце апреля семья Тинькова продала свою 35%-ную долю в TCS Group инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. Бизнесмен предлагал переименовать банк в «Потанин-Банк».

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