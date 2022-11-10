В Минобороны рассказали о ходе «маневра войск» по отступлению из Херсона

В своем докладе Суровикин также заявил, что российская армия успешно противостоит атакам на херсонском направлении. Он утверждает, что потери у россиян на этом направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника, а украинская армия потеряла там с августа по октябрь более 9500 военных.