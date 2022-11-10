В Минобороны рассказали о ходе «маневра войск» по отступлению из Херсона

Маневр подразделений российских войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра идет в строгом соответствии с утвержденным планом. Об этом заявили в Миноброны.
В министерстве также сообщили об ударах по двум пунктам управления ВСУ — в Херсонской области и около Николаева. Кроме того, ударам подверглись топливохранилище в Днепропетровской и оружейный склад в Николаевской области, отметили там.
Отвести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, приказал накануне глава Миноброны Сергей Шойгу. Он сделал это после доклада командующего российской группировкой Сергея Суровикина, который обосновал необходимость «маневра войск» заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей.
В своем докладе Суровикин также заявил, что российская армия успешно противостоит атакам на херсонском направлении. Он утверждает, что потери у россиян на этом направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника, а украинская армия потеряла там с августа по октябрь более 9500 военных.
По словам командующего группировкой, все желающие в Херсонской области — а это более 115 тыс. человек — покинули район боевых действий. Эвакуация мирных жителей с правого берега Днепра была завершена, заявил он.
Херсон — единственный областной центр, который российской армии удалось захватить на Украине после 24 февраля. Город перешел под контроль РФ в начале марта, а в начале октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России Херсонской области (вместе с Запорожской, ЛНР и ДНР).
Присоединение украинских территорий произошло после референдумов, которые проходили во время интенсивных боевых действий в этих регионах. Местные ЦИКи рапортовали, что вхождение в РФ поддержали от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших.