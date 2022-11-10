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В аэропорту Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров с ручной кладью больше нормы
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

«Шереметьево Хэндлинг», обслуживающая аэропорт Шереметьево, предложила авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажирам со сверхнормативной ручной кладью. Письмо компании оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

Компания, помимо снятия с рейса, предложила брать кладь больше нормы в салон на свое усмотрение либо отправлять такой багаж следующим рейсом. Согласно авиаправилам, если ручная кладь слишком большая, ее оформляют в багаж, однако некоторые предметы можно провозить лишь в салоне — например, литиевые аккумуляторы в гаджетах и газовые зажигалки.

Летом Росавиация потребовала жестко соблюдать правило о повторном досмотре вещей при сдаче в багаж. Это может привести к задержкам рейсов и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы. В «Шереметьево Хэндлинг» отметили, что на досмотр и переоформление личных вещей в багаж уходит 20-55 минут.

Сейчас же перевозчики разрешают пронести вещи в салон или сдать в багаж без повторных осмотров, рассказали изданию собеседники в авиакомпаниях. Минтранс рассылал напоминания о недопустимости такой практики в связи с «вынужденным усилением мер авиабезопасности» и во избежание «массовых задержек рейсов».

Источники в авиакомпаниях раскритиковали предложение Шереметьево, обзывающее принимать на борт пассажиров со сверхнормативной кладью, аргументируя тем, что люди начнут злоупотреблять послаблением. По их мнению, «уже давно устоявшаяся многолетняя практика» не вызывает проблем.

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теги
Аэропорт ШереметьевоКоммерсантРосавиацияМинтранс РФ
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