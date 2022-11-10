В аэропорту Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров с ручной кладью больше нормы

Компания, помимо снятия с рейса, предложила брать кладь больше нормы в салон на свое усмотрение либо отправлять такой багаж следующим рейсом. Согласно авиаправилам, если ручная кладь слишком большая, ее оформляют в багаж, однако некоторые предметы можно провозить лишь в салоне — например, литиевые аккумуляторы в гаджетах и газовые зажигалки.