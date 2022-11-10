«Коммерсант»: бизнес IKEA в России могут продать до конца 2022 года

«Компания с самого начала, еще в августе, объявила, что с сентября работники выходят, чтобы подготовить фабрику к продаже. Это будет продолжаться до Нового года, максимум до января-февраля. Следовательно, компании отводится два месяца, чтобы закрыть сделку», — добавил он.