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«Коммерсант»: бизнес IKEA в России могут продать до конца 2022 года
Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

Намерение купить бизнес IKEA в России подтвердила российская инвестиционная корпорация АФК «Система» — сейчас она ведет анализ активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь о фабриках в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде. Ранее о «Системе» как об одном из претендентов на покупку писал РБК.

Глава профсоюза работников IKEA Александр Илларионов сообщил: «Начинается период дебрендинга. Теперь в течение двух месяцев сотрудники будут удалять с оборудования, с продукции и с вывесок слова IKEA и все, что связано с этим брендом».

«Компания с самого начала, еще в августе, объявила, что с сентября работники выходят, чтобы подготовить фабрику к продаже. Это будет продолжаться до Нового года, максимум до января-февраля. Следовательно, компании отводится два месяца, чтобы закрыть сделку», — добавил он.

IKEA приостановила деятельность в России в начале марта. Затем компания провела распродажу, сообщила о планах по продаже всех четырех фабрик в стране и уволила 10 тыс. российских сотрудников. Принадлежащие ей торговые центры «Мега» продолжили работу.

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IkeaКоммерсантАФК Система
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