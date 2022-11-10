«Бруклин 9-9» и «Люцифер»: сериалы, спасенные фанатами

«Я не хочу, чтобы этот сериал отменяли. Я люблю этих людей, и они заслужили право на последний сезон, на протяжении которого я мог бы морально приготовиться. Я никого лично не знаю, к сериалу отношения не имею, я просто фанат, который заслуживает большего», — Шон Эстин.