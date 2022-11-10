«Бруклин 9-9» и «Люцифер»: сериалы, спасенные фанатами

Стриминговые сервисы и телеканалы нередко решают отменить любимые фанатами сериалы ради более выгодных проектов. Однако им это не всегда удается.
Buzzfeed собрал несколько случаев, когда поклонники общими усилиями меняли сюжет и не позволяли завершить шоу. Выбрали самые интересные из них.
«Люцифер», 2016–2021
Первые три сезона вышли на канале Fox. Однако затем руководство решило отменить сериал из‑за падения рейтингов и изменения стратегии развития канала. 11 мая 2018 года один из шоураннеров «Люцифера» Джо Хендерсон призвал фанатов «поднять шум» с помощью хэштега #SaveLucifer.
Поклонники и актеры сериала сплотились и быстро подняли хэштег на первое место в мировом топе. Популярность также набирала онлайн-петиция с требованием вернуть «Люцифера». Впоследствии Fox начал предлагать сериал стриминговым сервисам и вот 15 июня 2018 года Netflix согласился снять четвертый сезон «Люцифера».
«Клиника», 2001–2010
Поклонники сериала не раз влияли на ход сюжета «Клиники» и решения создателей. Так, известно, что уборщик изначально представлял собой плод воображения Джей Ди и лишь благодаря зрителям он стал реальным персонажем.
Фанаты также повлияли на возвращение оригинальной песни «I’m no Superman» во вступлении, так как во втором сезоне создатели решили использовать замедленную версию трека. Поклонникам «Клиники» это крайне не понравилось, поэтому шоураннеру Биллу Лоуренсу пришлось вернуть оригинальную версию обратно.
«Баффи — истребительница вампиров», 1997–2003
Изначально сценаристы сериала планировали, что любимый всеми персонаж Спайк продержится всего пять серий, а затем станет жертвой Ангела, но зрители спасли его.
«Бруклин 9-9», 2013–2021
В 2018 году канал Fox решил отменить сериал в пользу «Закусочной Боба». Фанаты были поражены и мигом вступились за любимый проект. Среди них оказались и знаменитости, которые выступили против отмены сериала.
«Я не хочу, чтобы этот сериал отменяли. Я люблю этих людей, и они заслужили право на последний сезон, на протяжении которого я мог бы морально приготовиться. Я никого лично не знаю, к сериалу отношения не имею, я просто фанат, который заслуживает большего», — Шон Эстин.
«О нет! Я не готов прощаться с „9-9“. Предупреждаю Fox: когда каналы отказываются от моих любимых сериалов, я обижаюсь надолго!» — Марк Хэмилл.
Актер Терри Крюс шутил, что именно звезда «Звездных войн» Хэмилл спас сериал. Однако, если говорить серьезно, то этому поспособствовала огромная волна фанатов.
«Пространство», 2015–2022
В 2018 году канал SyFy решил не продлевать сериал на четвертый сезон. Тогда фанаты обратились к компании Amazon, чтобы убедить ее взяться за проект. Они даже собрали деньги и арендовали самолет, который пронес баннер #SaveTheExpanse над штаб-квартирой Amazon.
«Над нами кружили самолеты, мне доставляли торты, в общем, творилось черт знает что», — заявила глава компании Дженнифер Салке.
По ее словам, в компанию обратились и некоторые поклонники из знаменитостей. «Действительно умные люди, чье мнение я очень ценю в творческом плане, начали связываться со мной, говоря: «Вы видели это шоу, «Пространство», оно действительно замечательное», — рассказала Свалке.
Даже Джордж Мартин писал Джеффу Безосу, что Amazon должен спасти проект. В итоге компания заключила сделку и продлила «Пространство» еще на три сезона.
«Иерихон», 2006–2008
Канал CBS закрыл проект после первого сезона, но фанаты не могли оставить это просто так. Они организовали сбор средств, которые шли на орехи. Да, поклонники отправляли руководителям телеканала буквально тонны орехов в знак протеста.
Орехи — это отсылка к сцене из финального эпизода «Иерихона», когда на жителей нападают и предлагают сдаться, Джейк Грин отвечает им одним словом «Орехи».
В общей сложности фанаты отправили руководству CBS 8 млн тонн арахиса, которые канал пожертвовал на благотворительность.