Минюст потребовал у РФС объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке

В конце апреля «Би-2» отказались выступать в Омске. В областном правительстве заявили, что причиной послужил висящий на площадке баннер с надписью «Zа президента». В группе обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая начала демонтировать декорации группы — черный «кабинет» вокруг сцены, закрывший «плакат с предыдущего мероприятия».