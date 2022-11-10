Минюст потребовал у РФС объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке

Министерство юстиции потребовало у Российского футбольного союза раскрыть информацию об организаторах выступления «Би-2» на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Копию письма министерства опубликовал телеграм-канал Baza, его подлинность подтвердил источник «РБК Спорт» в РФС.
Минюст объясняет свой запрос тем, что группа ранее отменила концерт в Омске «по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной военной операции и президента Российской Федерации». На письме стоит подпись директора департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольги Киселевой.
Матч за Суперкубок состоялся три месяца назад — 9 июля. Тогда на «Газпром Арене» со счетом 4:0 победил петербургский «Зенит».
Помимо «Би-2» на Суперкубке выступали MakSим, «Танцы минус» и Александр Розенбаум. Лева из «Би-2» вышел на сцену в шарфе «Спартака» и был освистан болельщиками «Зенита».
После матча музыкант заявил, что кроме нервов ничего не заработал. «Мы приехали в Питер поддержать „Спартак“. Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно», — написал он во «ВКонтакте».
В конце апреля «Би-2» отказались выступать в Омске. В областном правительстве заявили, что причиной послужил висящий на площадке баннер с надписью «Zа президента». В группе обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая начала демонтировать декорации группы — черный «кабинет» вокруг сцены, закрывший «плакат с предыдущего мероприятия».
После этого были отменены сразу несколько российских выступлений коллектива, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов потребовал запретить солистам въезд в Россию.