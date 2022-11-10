Flume выложил архивное демо в честь десятилетия c момента выхода дебютного альбома

«Мне всегда нравилось это демо, но до того, чтобы оно попало в треклист одного из альбомов, дело так и не дошло. И тут я понял, что прошло 10 лет с выпуска моей первой большой записи — хороший момент, чтобы поделиться этой композицией с вами», — заявил Стретен.