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Flume выложил архивное демо в честь десятилетия c момента выхода дебютного альбома
Денис Ламехов
Сегодня в 13:43

Австралийский электронный музыкант Flume (настоящее имя — Харли Стретен) опубликовал ранее не выпускавшийся демо-трек Slugger 1.4 [2014 Export.WAV]. Его можно послушать здесь.

Релиз приурочен к юбилею дебютного альбома, заглавие которого совпадает с названием проекта, — «Flume». При этом пластинка вышла в 2012 году, а песня была записана в 2014-м и с тех пор пылилась на полке.

«Мне всегда нравилось это демо, но до того, чтобы оно попало в треклист одного из альбомов, дело так и не дошло. И тут я понял, что прошло 10 лет с выпуска моей первой большой записи — хороший момент, чтобы поделиться этой композицией с вами», — заявил Стретен.

Его имя часто ассоциируют с рядом перемен в танцевальной электронной музыке начала-середины 2010-х: интерес к хип-хоп-битам, трэпу и дабстепу (это смешение назовут future bass), глитчевые нарезки сэмплов, заедающие припевы. К текущему моменту на счету Flume три альбома. Последний — «Palaces» — вышел в 2022 году.

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