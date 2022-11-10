Реклама
Новости
Пиотровский: в Петербурге не будет новогоднего концерта на Дворцовой площади и фейерверка
Денис Ламехов
Сегодня в 12:23

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что в городе отменили новогодний фейерверк. Его цитирует «Комсомольская правда».

Концерта на Дворцовой площади также не будет. Кроме того, Пиотровский сообщил, что местная администрация не станет приобретать «масштабные украшения» — вместо них будут использованы те, что горожане уже видели в 2021 году.

В начале октября ряд регионов, в числе которых был и Петербург, отменил празднование Нового года, чтобы отправить деньги в поддержку мобилизованных и их семей. В Минобороны идею отменить новогодние праздники и перераспределить средства в пользу военных не поддержали. Установку елки на Дворцовой площади власти решили не отменять.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»