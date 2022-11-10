Пиотровский: в Петербурге не будет новогоднего концерта на Дворцовой площади и фейерверка

В начале октября ряд регионов, в числе которых был и Петербург, отменил празднование Нового года, чтобы отправить деньги в поддержку мобилизованных и их семей. В Минобороны идею отменить новогодние праздники и перераспределить средства в пользу военных не поддержали. Установку елки на Дворцовой площади власти решили не отменять.