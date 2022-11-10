Пиотровский: в Петербурге не будет новогоднего концерта на Дворцовой площади и фейерверка

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что в городе отменили новогодний фейерверк. Его цитирует «Комсомольская правда».
Концерта на Дворцовой площади также не будет. Кроме того, Пиотровский сообщил, что местная администрация не станет приобретать «масштабные украшения» — вместо них будут использованы те, что горожане уже видели в 2021 году.
В начале октября ряд регионов, в числе которых был и Петербург, отменил празднование Нового года, чтобы отправить деньги в поддержку мобилизованных и их семей. В Минобороны идею отменить новогодние праздники и перераспределить средства в пользу военных не поддержали. Установку елки на Дворцовой площади власти решили не отменять.