Жителю Томска ограничили свободу за использование защищенного мессенджера

Как отмечают «Сетевые свободы», в России нет запрета на применение средств шифрования, включая мессенджеры и VPN, в связи с чем проект считает обвинительное заключение противоречащим закону. «Сетевые свободы» называют Vipole шифрованным мессенджером болгарских разработчиков, который ничем особенным, кроме не очень широкого распространения в России, не выделяется.