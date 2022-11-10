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Жителю Томска ограничили свободу за использование защищенного мессенджера
Семён Гудошников
Сегодня в 12:06

Октябрьский районный суд Томска приговорил местного жителя Георгия Белоуса к трем годам ограничения свободы по делу об использовании программы, скрывающей пользователя и его трафик. Пресс-служба суда сообщила об этом 3 ноября, спустя неделю на приговор обратили внимание авторы сайта для IT-специалистов Habr.

Белоуса признали виновным по части 1 статьи 273 УК (использование вредоносной компьютерной программы). Ему запретили выезжать из Томска и менять место жительства. По версии следствия, подсудимый скачал из интернета, установил и использовал эту программу на своем компьютере в 2018–2020 годах.

Изначально авторы Habr предположили, что речь идет о VPN-сервисе, однако другие пользователи обнаружили копию решения суда, где сказано, что под «вредоносной программой» имеется ввиду защищенный мессенджер Vipole.

Как утверждает прокуратура, эта программа предназначена для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В заметке суда говорится, что подсудимый признал вину «в совершении преступлений» и «раскаялся о содеянном».

Как отмечают «Сетевые свободы», в России нет запрета на применение средств шифрования, включая мессенджеры и VPN, в связи с чем проект считает обвинительное заключение противоречащим закону. «Сетевые свободы» называют Vipole шифрованным мессенджером болгарских разработчиков, который ничем особенным, кроме не очень широкого распространения в России, не выделяется.

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