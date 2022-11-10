Fleet Foxes выпустили трек «A Sky Like I’ve Never Seen»

Американская инди-фолк-группа Fleet Foxes опубликовала композицию «A Sky Like I’ve Never Seen». Ее можно послушать здесь.
Песня войдет в саундтрек к документальной ленте Amazon Prime «Wildcat» (в переводе с английского «Дикая кошка»). В центре сюжета — история отставного британского военного, страдающего от посттравматического стрессового расстройства. Он направляется в леса Амазонии, где волею случая берет опеку над прирученным детенышем леопарда. Трейлер картины — по ссылке.
Другая недавняя работа, руку к которой приложил Пекнолд, — трек Post Malone «Love/Hate Letter to Alcohol». Сам Пост мог оказаться в числе приглашенных артистов при записи «Shore» — но не сложилось.
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