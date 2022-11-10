Реклама
Новости
Fleet Foxes выпустили трек «A Sky Like I’ve Never Seen»
Денис Ламехов
Сегодня в 11:26

Американская инди-фолк-группа Fleet Foxes опубликовала композицию «A Sky Like I’ve Never Seen». Ее можно послушать здесь.

Песня войдет в саундтрек к документальной ленте Amazon Prime «Wildcat» (в переводе с английского «Дикая кошка»). В центре сюжета — история отставного британского военного, страдающего от посттравматического стрессового расстройства. Он направляется в леса Амазонии, где волею случая берет опеку над прирученным детенышем леопарда. Трейлер картины — по ссылке.

«A Sky Like I’ve Never Seen» — первый релиз группы с момента выпуска альбома «Shore» в 2020-м. Лидер Fleet Foxes Робин Пекнолд рассказал, что новый сингл записывался в перерывах между концертами мирового тура, который начался в феврале 2022 года.

Другая недавняя работа, руку к которой приложил Пекнолд, — трек Post Malone «Love/Hate Letter to Alcohol». Сам Пост мог оказаться в числе приглашенных артистов при записи «Shore» — но не сложилось.

расскажите друзьям
теги
Amazon
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»