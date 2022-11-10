Fleet Foxes выпустили трек «A Sky Like I’ve Never Seen»

Песня войдет в саундтрек к документальной ленте Amazon Prime «Wildcat» (в переводе с английского «Дикая кошка»). В центре сюжета — история отставного британского военного, страдающего от посттравматического стрессового расстройства. Он направляется в леса Амазонии, где волею случая берет опеку над прирученным детенышем леопарда. Трейлер картины — по ссылке.