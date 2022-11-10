Universal снимет байопик о Снуп Догге. Над фильмом работает сценарист «Ваканды навеки»

Снуп Догг прославился в начале 1990-х годов на хип-хоп-сцене Западного побережья США. Этому поспособствовали сотрудничество с Dr. Dre и выпуск двух успешных альбомов «Doggystyle» и «Tha Doggfather». В течение следующих лет рэпер построил бизнес-империю, которая охватывает множество сфер — от высоких технологий до продажи каннабиса. Из музыкальных заслуг Догга — 17 номинаций на «Грэмми» и 35 млн проданных альбомов по всему миру.