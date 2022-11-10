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Universal снимет байопик о Снуп Догге. Над фильмом работает сценарист «Ваканды навеки»
Семён Гудошников
Сегодня в 10:32

Universal начала работу над биографическим фильмом о рэпере Снуп Догге, сообщает The Hollywood Reporter. Сценарий напишет Джо Роберт Коул, работавший над сюжетом картины «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Снуп принимает активное участие в проекте. Фильм станет дебютным для его студии Death Row Pictures, а сам музыкант будет продюсировать картину. В ней также прозвучит музыка рэпера.

Режиссерское кресло займет Аллен Хьюз, который со своим братом Альбертом снял такие ленты, как «Из ада», «Угроза для общества» и «Книга Илая».

Снуп Догг сказал, что долго готовился к запуску проекта, поскольку хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и лучшую кинокомпанию. Это нужно, чтобы создатели смогли верно понять его наследие и передать его воспоминания, которые он «пытается оставить позади».

Съемки байопика начнутся в 2023 году. Других подробностей о проекте, в частности какой период жизни музыканта осветит картина, не сообщается.

Снуп Догг прославился в начале 1990-х годов на хип-хоп-сцене Западного побережья США. Этому поспособствовали сотрудничество с Dr. Dre и выпуск двух успешных альбомов «Doggystyle» и «Tha Doggfather». В течение следующих лет рэпер построил бизнес-империю, которая охватывает множество сфер — от высоких технологий до продажи каннабиса. Из музыкальных заслуг Догга — 17 номинаций на «Грэмми» и 35 млн проданных альбомов по всему миру.

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