В соцсети Instagram* появилась возможность отложенной публикации постов, сторис и Reels

В социальной сети Instagram* появилась возможность отложенной публикации постов, сторис и видеороликов Reels. Об этом сообщил Forbes.
Платформа запустила новую функцию для владельцев бизнес-аккаунтов. Соцсеть тестировала инструмент в течение нескольких недель, а теперь сделала его доступным для всех пользователей.
Чтобы сделать отложенную публикацию, необходимо зайти в раздел «Расширенные настройки» и найти опцию «Запланируйте эту публикацию». Таймер позволит спланировать посты на 75 дней вперед.
Instagram* пообещал открыть доступ к функции для блогеров по всему миру в ближайшие недели. «Вы просили об этом, и мы услышали! Мы запускаем инструменты планирования контента прямо в приложении», — добавили в соцсети.
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