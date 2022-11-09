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В соцсети Instagram* появилась возможность отложенной публикации постов, сторис и Reels
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

В социальной сети Instagram* появилась возможность отложенной публикации постов, сторис и видеороликов Reels. Об этом сообщил Forbes.

Платформа запустила новую функцию для владельцев бизнес-аккаунтов. Соцсеть тестировала инструмент в течение нескольких недель, а теперь сделала его доступным для всех пользователей.

Чтобы сделать отложенную публикацию, необходимо зайти в раздел «Расширенные настройки» и найти опцию «Запланируйте эту публикацию». Таймер позволит спланировать посты на 75 дней вперед.

Instagram* пообещал открыть доступ к функции для блогеров по всему миру в ближайшие недели. «Вы просили об этом, и мы услышали! Мы запускаем инструменты планирования контента прямо в приложении», — добавили в соцсети.

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