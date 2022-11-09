На экс-депутата из Москвы Елену Филину завели уголовное дело о фейках про армию

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата муниципального округа Проспект Вернадского Елену Филину. Об этом сообщает ТАСС.
Филину обвиняют в публичном распространении фейков о ВС России с использованием служебного положения. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время депутат находится не в России. МВД объявило ее в международный розыск.
По словам Филиной, поводом для возбуждения дела стал весенний донос Александра Хинштейна по поводу ее реакции на события в Буче, который «неожиданно материлизовался».
«И что‑то все завертелось… За несколько часов материальчик поднесли в суд, зарегистрировали, назначили и провели заседание. Арестовали заочно и объявили в розыск. Ну ребят, положено же за 14 дней уведомлять. Чтобы я успела из любой точки мира к вам на заседание… А, что это я? В России ведь нет больше законов…», — написала Филина в своих соцсетях.