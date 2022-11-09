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Бренд Gucci поучаствует в восстановлении дворца Кенбоккун в Южной Корее
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

Бренд Gucci примет участие в восстановлении дворца Кенбоккун в Южной Корее. Компания будет в течение трех лет переводить средства на реставрацию комплекса, построенного в 1394 году. Об этом сообщил WWD.

Модный дом не раскрыл сумму пожертвования, но отметил, что эти деньги помогут восстановить несколько участков на территории дворца. Ранее Gucci планировал устроить свое шоу в Кенбоккуне и показать там коллекцию 2021 года «Cosmogonie».

Событие было намечено на 1 ноября 2022 года, но было отменено в связи с национальным трауром в Корее. В ходе празднования Хеллоуина в Сеуле из‑за давки погибли более 150 человек.

«Красота — постоянный источник вдохновения для Gucci, но она также нуждается в постоянной заботе и внимании», — прокомментировали в компании новость об участии в реставрации Кенбоккун.

Также бренд намерен помочь в сохранении замка Кастель-дель-Монте в итальянском регионе Апулия — в нем состоялся премьерный показ коллекции «Cosmogonie» в мае 2021 года.

Среди других инициатив Gucci в сфере сохранения культурного наследия — поддержка Dia Art Foundation в Нью-Йорке, монастырей Вестминстерского аббатства в Лондоне, Палатинской галереи во флорентийском дворце Питти, сохранение набережной Алискам в Арле, Капитолийских музеев в Риме и Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе.

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