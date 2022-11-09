Новый драматический театр покажет в ноябре спектакль «Разбойники»

«О трагических последствиях отказа от библейских заповедей ради своего, еще совсем подросткового понимания справедливости и борьбы со злом. О том, как юные бунтари отрекаются от тех ценностей, которые кажутся им устаревшими, поставленными на службу аморальному обществу», — так описывают создатели спектакля его замысел.