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Новый драматический театр покажет в ноябре спектакль «Разбойники»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:10

Новый драматический театр представит 19 ноября спектакль «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера — постановку, которая открыла 48-й сезон труппы. Об этом «Афише Daily» сообщили представители театра.

Режиссером «Разбойников» выступил Вячеслав Долгачев, а художницей-постановщицей стала Маргарита Демьянова. Вместе они создали «драму двадцатилетних» на основе классической драмы XVIII века.

В спектакле сюжет немецкого классика показали сквозь призму сегодняшнего дня. В центре постановки оказались кризис семьи, а также проблема отцов и детей. Герои «Разбойников» — мальчишки, недополучившие родительской любви.

«О трагических последствиях отказа от библейских заповедей ради своего, еще совсем подросткового понимания справедливости и борьбы со злом. О том, как юные бунтари отрекаются от тех ценностей, которые кажутся им устаревшими, поставленными на службу аморальному обществу», — так описывают создатели спектакля его замысел.

Свобода героев драмы «оказывается иллюзией, а борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих», добавляют в театре.

В спектакле задействованы Олег Бурыгин, Александр Курский, Игорь Андреев, Владислав Владимиров, Артем Глухов, Максим Городов, Максим Горшков, Глеб Гузей, Иван Ефремов, Юрий Караулкин, Евгений Кениг и другие актеры.

Приобрести билеты на «Разбойников» можно на сайте «Афиши». Постановка предназначена для зрителей старше 14 лет. Спектакль длится 2 часа 30 минут с антрактом.

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Фридрих ШиллерВячеслав ДолгачевОлег БурыгинАлександр КурскийИгорь АндреевВладислав ВладимировИван ЕфремовЮрий Караулкин
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