Новый драматический театр покажет в ноябре спектакль «Разбойники»

Новый драматический театр представит 19 ноября спектакль «Разбойники» по пьесе Фридриха Шиллера — постановку, которая открыла 48-й сезон труппы. Об этом «Афише Daily» сообщили представители театра.
Режиссером «Разбойников» выступил Вячеслав Долгачев, а художницей-постановщицей стала Маргарита Демьянова. Вместе они создали «драму двадцатилетних» на основе классической драмы XVIII века.
В спектакле сюжет немецкого классика показали сквозь призму сегодняшнего дня. В центре постановки оказались кризис семьи, а также проблема отцов и детей. Герои «Разбойников» — мальчишки, недополучившие родительской любви.
«О трагических последствиях отказа от библейских заповедей ради своего, еще совсем подросткового понимания справедливости и борьбы со злом. О том, как юные бунтари отрекаются от тех ценностей, которые кажутся им устаревшими, поставленными на службу аморальному обществу», — так описывают создатели спектакля его замысел.
Свобода героев драмы «оказывается иллюзией, а борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих», добавляют в театре.
В спектакле задействованы Олег Бурыгин, Александр Курский, Игорь Андреев, Владислав Владимиров, Артем Глухов, Максим Городов, Максим Горшков, Глеб Гузей, Иван Ефремов, Юрий Караулкин, Евгений Кениг и другие актеры.
Приобрести билеты на «Разбойников» можно на сайте «Афиши». Постановка предназначена для зрителей старше 14 лет. Спектакль длится 2 часа 30 минут с антрактом.