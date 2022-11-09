«Аэрофлот» представил обновленное меню в бизнес-классе

На рейсах, которые длятся свыше шести часов, пассажирам предлагают попробовать сыр бри с малиновым джемом и фисташками на аперитив, закуску из камчатского краба с салатом табуле и киноа с соусом из манго и горчицы. На горячее — говядина су-вид с морковью и пюре из брокколи с соусом демиглас, палтус с начинкой из артишоков и сыр моцарелла с томатным конкассе и крошкой из фисташек и оливок с соусом из анчоусов и другие блюда.