«Аэрофлот» представил обновленное меню в бизнес-классе

«Аэрофлот» запустил сезонное меню в бизнес-классе от бренд-шефа компании «Аэромар» Владимира Соколовского. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.
При создании обновленного меню «Аэрофлот» придерживался принципов здорового образа жизни и правильного питания. Для приготовления блюд используются сезонные овощи и фрукты, различные виды мягких и твердых сыров, орехи и сухофрукты.
Пассажиры могут попробовать в полете кролика, перепелку, красную и белую рыбу, камчатского краба, осьминога и фуа-гра. В отдельной посуде подаются соусы, которые могут использоваться по желанию пассажира. Для тех, кто имеет ограничения в питании, авиакомпания предлагает большой выбор овощных блюд и каши на безлактозном молоке.
На рейсах до трех часов пассажирам предложат ассорти из сыров с медово-горчичным соусом или лосось с сальсой из оливок, мятой и фенхелем с соусом песто. На горячее — рагу из кролика с пастой казаречче и цукини или ростбиф с овощами в кунжутном масле.
При перелете до шести часов можно будет попробовать куриный рулет с сухофруктами и фисташками с соусом ткемали и осьминога с пюре из нута и миксом из салатных листьев с томатным конкассе. На горячее — перепелка, фаршированная овощами с пюре из брокколи и диким рисом со сливочно-сырным соусом или рагу из кролика с пастой казаречче и цукини.
На рейсах, которые длятся свыше шести часов, пассажирам предлагают попробовать сыр бри с малиновым джемом и фисташками на аперитив, закуску из камчатского краба с салатом табуле и киноа с соусом из манго и горчицы. На горячее — говядина су-вид с морковью и пюре из брокколи с соусом демиглас, палтус с начинкой из артишоков и сыр моцарелла с томатным конкассе и крошкой из фисташек и оливок с соусом из анчоусов и другие блюда.