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Sound Up проведет в Москве концерт, посвященный американскому композитору Мередит Монк
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:27

Организаторы фестиваля Sound Up отметят 80-летний юбилей американской певицы и композитора Мередит Монк. «Афиша Daily» узнала об их планах провести концерт, посвященный творчеству культовой артистки.

25 ноября в Российской государственной библиотеке можно будет послушать знаковые произведения Монк. Их исполнит вокальный ансамбль Intrada под управлением дирижера Екатерины Антоненко.

Монографический концерт состоится в большом читальном зале в исторических интерьерах, которые стали символами советского стиля. Возможность послушать музыку в этом пространстве представители Sound Up называют редкой.

«Пионерка междисциплинарного подхода, в своих работах Монк переплавляет музыку, танец, театр и кино в монолитное целое. Основой ее творчества стало исследование возможностей человеческого голоса, которые, по убеждению Мередит, простираются далеко за границы языка и привычного пения», — рассказали они.

Организаторы концерта, который пройдет в рамках проекта Sound Up Voices, добавили, что Монк «сотворила собственную звуковую вселенную, в которой органично слились архаика и современность».

Приобрести билеты на концерт можно на «Афише». Их стоимость начинается от 3500 рублей.

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