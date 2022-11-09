Sound Up проведет в Москве концерт, посвященный американскому композитору Мередит Монк

«Пионерка междисциплинарного подхода, в своих работах Монк переплавляет музыку, танец, театр и кино в монолитное целое. Основой ее творчества стало исследование возможностей человеческого голоса, которые, по убеждению Мередит, простираются далеко за границы языка и привычного пения», — рассказали они.