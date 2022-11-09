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Сергей Шойгу приказал вывести российские войска из Херсона
Семён Гудошников
Сегодня в 18:19

Командующий российской группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин во время доклада Министру обороны Сергею Шойгу предложил организовать оборону по левому берегу Днепра. Его выступление показали в эфире федеральных телеканалов.

По словам командующего, Херсон и прилегающие к нему населенные пункты на правом берегу не могут полноценно снабжаться и функционаировать, жизнь людей постоянно в опасности.

Шойгу согласился с выводами Суровикина и приказал вывести российские войска с правого берега Днепра, то есть в том числе из Херсона. Он объяснил необходимость отступления заботой о жизнях российских солдат и мирных жителей. Командующий группировкой пообещал осуществить «маневр войск» в ближайшие сроки.

В своем докладе Суровикин также заявил, что российская армия успешно противостоит атакам на херсонском направлении. Он утверждает, что потери у россиян на этом направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника, а украинская армия потеряла там с августа по октябрь более 9500 военных.

По словам командующего группировкой, все желающие в Херсонской области — а это более 115 тыс. человек — покинули район боевых действий. Эвакуация мирных жителей с правого берега Днепра была завершена накануне, заявил он.

Херсон — единственный областной центр, который российской армии удалось захватить на Украине после 24 февраля. Город перешел под контроль РФ в начале марта, а в начале октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России Херсонской области (вместе с Запорожской, ЛНР и ДНР).

Присоединение украинских территорий произошло после референдумов, которые проходили во время интенсивных боевых действий в этих регионах. Местные ЦИКи рапортовали, что вхождение в РФ поддержали от 87,05% (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших.

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