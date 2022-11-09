Мозговые сигналы парализованных научились преобразовывать в речь

Создание систем, которые соединяют мозг с цифровым интерфейсом, — одно из перспективных направлений разработок. Подобными технологиями занимается в том числе стартап Neuralink Илона Маска. В 2017 году предприниматель обещал, что успеет создать интерфейс между мозгом и компьютером за следующие 4 года. Нейроинтерфейс, который вживляется в мозг, компания продемонстрировала в 2020-м, но пока его испытали лишь на свиньях и обезьянах. К примеру, в прошлом году Neuralink показал ролик, в котором обезьяна при помощи такого чипа играет в видеоигру Pong «силой мысли».