«Яндекс» выпустил бесплатные онлайн-учебники по Python и С++

«Академия „Яндекса“» выпустила хендбуки — бесплатные онлайн-учебники, посвященные различным областям информационных технологий. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
Первые учебники по языкам программирования С++ и Python доступны по ссылке. Они включают в себя как теоретические аспекты, так и практику. Пользователи могут переходить на платформу «Яндекс Контест» и решать задачи, следить за тем, как продвигается обучение, и обсуждать вопросы с сообществом сервиса.
В «Яндексе» рассказали, что учебные программы можно проходить с самого начала, а можно получить только базовые знания в выбранной области, сосредоточиться на конкретных темах, восполнить пробелы.
Скоро компания добавит режим для преподавателей вузов. Они, как сообщили в пресс-службе, смогут использовать учебники для собственных занятий, отслеживать прогресс группы и быстро получать аналитику о результатах студентов.
Среди тех, кто работает над хендбуками, — эксперты «Яндекса», Европейского университета в Петербурге, факультета компьютерных наук ВШЭ. Линейку учебников планируют расширять: в будущем появятся пособия по алгоритмам и основам анализа данных в социальных науках.