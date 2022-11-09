«Яндекс» выпустил бесплатные онлайн-учебники по Python и С++

Первые учебники по языкам программирования С++ и Python доступны по ссылке. Они включают в себя как теоретические аспекты, так и практику. Пользователи могут переходить на платформу «Яндекс Контест» и решать задачи, следить за тем, как продвигается обучение, и обсуждать вопросы с сообществом сервиса.