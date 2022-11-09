Картину де Кирико украли из Национального музея в Италии

Полотно неаполитанского живописца Джакомо де Кирико «Эффект снега» похитили из Национального музея средневекового и современного искусства, расположенного в итальянском городе Матера. Об этом сообщает La Stampa.
Как говорит руководство музея, картина пропала «несколько дней назад» из Палаццо Ланфранки — дворца XVII века, в котором располагается одна из экспозиций. Точный срок в музее не приводят.
Расследованием кражи занимается подразделение карабинеров — одной из разновидностей полицейских служб страны — по охране культурного наследия. Министр культуры Дженнаро Санджулиано, занявший свою должность в конце октября, попросил сохранять конфиденциальность расследования.
Так, данные о наличии подозреваемых и дальнейшей судьбе полотна не раскрываются. Неизвестно также, висела ли картина в залах музея или находилась в хранилище в момент кражи.
«Эффект снега» был написан в 1872–1876 годах. Размер холста относительно небольшой — 32×18 сантиметров. Сам же де Кирико — представитель неаполитанской школы итальянской живописи XIX века.