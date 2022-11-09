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Песков посетил Луганск, где провел обучение для местных СМИ и пресс-служб
Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков съездил в Луганск, где провел обучение для сотрудников СМИ и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко.

Кириенко сообщил об этом на мероприятии общества «Знание», лекторы которого с марта работали на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, Песков вернулся из Луганска в ночь на 9 ноября.

Сам Песков рассказывает, что журналисты, блогеры и сотрудники пресс-служб в Донбассе — «профессиональные ребята», которые работают на «передовых рубежах и информационной войны тоже».

«Они работают зачастую в нелегких условиях, в нелегких экономических условиях и в условиях, которые сопряжены с риском для жизни. Но тем не менее они ведут полноценную жизнь, полноценную информационную активность», — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков назвал такие встречи «очень хорошей практикой». По его мнению, очень важно делиться с местными сотрудниками СМИ и пресс-служб «наработками и пониманиями» Кремля.

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Администрация Президента РФ
люди
Дмитрий ПесковСергей Кириенко
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