Песков посетил Луганск, где провел обучение для местных СМИ и пресс-служб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков съездил в Луганск, где провел обучение для сотрудников СМИ и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко.
Кириенко сообщил об этом на мероприятии общества «Знание», лекторы которого с марта работали на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, Песков вернулся из Луганска в ночь на 9 ноября.
Сам Песков рассказывает, что журналисты, блогеры и сотрудники пресс-служб в Донбассе — «профессиональные ребята», которые работают на «передовых рубежах и информационной войны тоже».
«Они работают зачастую в нелегких условиях, в нелегких экономических условиях и в условиях, которые сопряжены с риском для жизни. Но тем не менее они ведут полноценную жизнь, полноценную информационную активность», — сказал пресс-секретарь.
Дмитрий Песков назвал такие встречи «очень хорошей практикой». По его мнению, очень важно делиться с местными сотрудниками СМИ и пресс-служб «наработками и пониманиями» Кремля.