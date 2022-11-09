Сторонники движения Letzte Generation провели акцию на Бранденбургских воротах в Берлине

Одна из активисток произнесла в громкоговоритель: «Сейчас мы должны решить, хотим ли мы выжить сообща или умереть поодиночке. Я считаю, что могу рассчитывать на свое правительство в том, что оно обеспечит выживание для всех. Оно должно провести переговоры с нами завтра в 10.00. Мы продолжаем нестись навстречу к климатической катастрофе».