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Сторонники движения Letzte Generation провели акцию на Бранденбургских воротах в Берлине
Денис Ламехов
Сегодня в 17:05

Две сторонницы движения Letzte Generation (в переводе с немецкого «Последнее поколение») провели акцию протеста на крыше Бранденбургских ворот в Берлине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Как и во время предыдущих акций, лозунги касались экологической политики. Активисты растянули баннер, на котором было написано: «Желаем всем выживания в день единения, мы все последнее поколение».

«День единения», к которому отсылает акция, — день падения Берлинской стены в 1989 году. Оно завершилось объединением Германии — вхождением Западного Берлина и ГДР в состав ФРГ.

Одна из активисток произнесла в громкоговоритель: «Сейчас мы должны решить, хотим ли мы выжить сообща или умереть поодиночке. Я считаю, что могу рассчитывать на свое правительство в том, что оно обеспечит выживание для всех. Оно должно провести переговоры с нами завтра в 10.00. Мы продолжаем нестись навстречу к климатической катастрофе».

Активисты готовы прекратить протесты после удовлетворения первоначальных требований, которые напрямую не связаны с климатической повесткой. Это ограничение скорости на магистралях до 100 километров в час и введение общенационального билета на общественный транспорт стоимостью 9 евро.

На данный момент неизвестно, откликнулись ли немецкие власти на требование о проведении переговоров. Если согласие будет получено, представлять Letzte Generation будет инициативная группа.

Эта акция — еще одна в череде подобных с участием сторонников движений Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Stop Fossil Fuel Subsidies и других групп по всему миру. Активисты заливали различными жидкостями висящие в музеях полотна Винсента Ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Клода Моне, приклеивали себя к различным экспонатам, перекрывали движение по магистралям и проводили акции на крышах знаменитых зданий.

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