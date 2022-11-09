В Москве изменится движение транспорта из‑за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

«Понимаем, что это вызовет неудобства, однако приоритет будет отдан пассажирам городского транспорта, так как им пользуется гораздо больше людей в этой части города. Призываем всех пользоваться другими линиями метро, а также МЦД и МЦК», — сказали в пресс-службе Дептранса.