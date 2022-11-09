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В Москве изменится движение транспорта из‑за закрытия участка Замоскворецкой линии метро
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

В ночь с 11 на 12 ноября изменится схема движения транспорта на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Изменения связаны с закрытием примерно на полгода участка популярной Замоскворецкой линии метро. В течение этого времени будет идти реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская» — поезда курсировать не будут.

На время реконструкции для пассажиров будут курсировать автобусы компенсационных маршрутов. Кроме того, Дептранс введет 6 километров выделенных временных полос, ездить по которым сможет только городской транспорт — такси допускать не будут.

Помимо этого, на трех участках введут одностороннее движение, временно закроют проезд на четырех участках и парковку в 14 местах. Движение будет ограничено в девяти местах.

В департаменте напомнили водителям, что при необходимости в столице будут вводиться дополнительные ограничения.

«Понимаем, что это вызовет неудобства, однако приоритет будет отдан пассажирам городского транспорта, так как им пользуется гораздо больше людей в этой части города. Призываем всех пользоваться другими линиями метро, а также МЦД и МЦК», — сказали в пресс-службе Дептранса.

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