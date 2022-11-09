Арт-резиденция «Выкса» открывает прием заявок от художников на участие в ее программе в 2023 году. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Резидентам помогут в реализации проекта и проведении исследования в городе Выкса Нижегородской области. Предпочтение отдадут авторам заявок, чьи идеи будут включать в себя взаимодействие с городской средой и местными сообществами.
Стать резидентом может любой художник вне зависимости от возраста, жанра, в котором он работает, или страны проживания. Длительность — от 4 до 8 недель. По итогам отбора ее посетят 10 художников.
Организаторы предоставят им место для временного проживания на территории культурного центра «Волна», а также грант для создания проекта. Кроме того, будут покрыты расходы на необходимые для работы материалы.
Итогом деятельности может стать отчетный проект в виде выставки на одной из площадок: в музее истории Выксунского металлургического завода, открытых пространствах Выксунского металлургического завода Объединенной металлургической компании или в пространстве «Волна».
Куратор резиденции Алиса Багдонайте отметила, что в прошлом сезоне «Выкса» приняла участие в ярмарке Cosmoscow в качестве институции года, провела международную конференцию «Искусство и практики гостеприимства» и выпустила сборник «Чрезвычайное гостеприимство» по ее итогам.
Подать заявку можно на сайте резиденции. Прием заявок будет открыт с 15 ноября по 15 декабря 2022 года. Время проведения: март — декабрь 2023-го.