«Я не умерла!»: Бритни Спирс раскритиковала идею снять фильм о ее жизни

Певица Бритни Спирс не уверена, что уже пришло время снимать про нее биографические фильмы. Об этом она написала под одним из последних постов в своем инстаграме*.
«Я слышала о людях, которые хотят снимать фильмы о моей жизни… Чуваки, я не умерла!» — заявила артистка.
Судя по всему, таким образом певица ответила на заявление Милли Бобби Браун — накануне английская актриса в «Шоу Дрю Бэрримор» призналась, что хотела бы сыграть Бритни Спирс в байопике про нее. По словам Бобби Браун, у истории их жизни есть нечто общее.
«Думаю, ее история перекликается с моей, ведь я тоже взрослела на глазах публики. Я много раз пересматривала ее видео и интервью, в которых она была моложе. И я чувствую, что могу правильно рассказать ее историю», — сказала актриса.
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