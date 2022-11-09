Она датирована примерно 1700 годом до нашей эры и может считаться древнейшей, так как буквенное письмо появилось у финикийцев в конце II тысячелетия до н. э. Многие исследователи утверждают, что алфавит использовался около 3800 лет назад, но есть некоторые свидетельства того, что это произошло уже более четырех тысячелетий назад.