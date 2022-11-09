По делу о предполагаемом обмане посетителей в барах на улице Рубинштейна задержаны 13 человек

По уголовному делу о предполагаемом обмане посетителей в девяти барах на улице Рубинштейна в Петербурге задержаны 13 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Названия заведений не раскрываются. О деле стало известно накануне. По версии следствия, промо-модели знакомились в барах с посетителями, а бармены дожидались, когда последние окажутся под воздействием алкоголя. После этого официанты приносили мужчинам терминал для оплаты и предлагали оплатить суммы, значительно превышающие реальные траты.
Так, считают следователи, сотрудникам заведений удалось обмануть клиентов примерно на 11 млн рублей. Также в заведениях наливали контрафактный алкоголь. Полиция провела более 50 обысков в барах на улице Рубинштейна и в квартирах их сотрудников.
Среди задержанных — двое организаторов схемы, двое старших управляющих баров, двое руководителей промо-моделей и один администратор бара. Они проходят по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества; максимальная санкция — 20 лет лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей) и задержаны на двое суток.
Остальным вменяют часть 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе; максимальное наказание — 10 лет тюрьмы и штраф 3 млн рублей). Это официант, четыре девушки, выполнявшие роли промо-моделей и хостес. Все они — под подпиской о невыезде. Имена подозреваемых не называются.