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«Коммерсант»: хакеры взломали российскую соцсеть Yappy
Денис Ламехов
Сегодня в 10:19
Обновлено в 10:44:

В пресс-службе социальной сети Yappy сообщили, что компания фиксирует попытки хакерских атак. «Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов», — добавили там.

Хакеры похитили данные пользователей российской социальной сети Yappy, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке информационной безопасности. Об утечке также сообщают профильные телеграм-каналы Data1eaks и in2security.

В открытом доступе оказались таблицы на 2 млн строк. В них содержатся ФИО, мобильные телефоны, даты регистрации, сведения об устройствах и типах соединений, связанные идентификаторы сторонних сервисов, например, ID «ВКонтакте», и другие данные.

Data1eaks называет взломщиков «проукраинскими». Ряд опрошенных «Коммерсантом» экспертов убежден, что хакеры получили доступ к информации через аккаунт одного из администраторов соцсети.

6 июня Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О персональных данных», которые вводят обязанность для всех организаций сообщать Роскомнадзору об утечках личной информации пользователей.

Согласно документу, бизнес должен уведомлять РКН об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов — предоставить результаты расследования и сведения о виновных. Минцифры обсуждает введение оборотных штрафов.

Официально Yappy, по механике и устройству напоминающий TikTok, был запущен в ноябре 2021 года. «Коммерсант» отмечает, что это не первый актив компании «Газпром-медиа», подвергшийся взлому. В мае хакеры атаковали видеоплатформу Rutube. «Ведомости» писали, что служба безопасности сервиса не знала о проникновении в систему на протяжении двух месяцев.

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теги
КоммерсантГосдумаРоскомнадзорГазпром-медиа
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