«Коммерсант»: хакеры взломали российскую соцсеть Yappy

Официально Yappy, по механике и устройству напоминающий TikTok, был запущен в ноябре 2021 года. «Коммерсант» отмечает, что это не первый актив компании «Газпром-медиа», подвергшийся взлому. В мае хакеры атаковали видеоплатформу Rutube. «Ведомости» писали, что служба безопасности сервиса не знала о проникновении в систему на протяжении двух месяцев.