Экоактивистки приклеили себя к «Банкам с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола

Экоактивистки движения Stop Fossil Fuel Subsidies присоединились к протестам в учреждениях культуры. Они пришли в Национальную галерею Австралии в центре Канберры и приклеили себя к знаменитым «Банкам с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола, пишет The Canberra Times.
Stop Fossil Fuel Subsidies выступает за переход к зеленой энергетике и остановку добычи угля и нефти. Для привлечения внимания к проблеме, а также в знак протеста против саммита ООН по климату, активистки разрисовали работу Уорхола, а затем приклеили свои руки к ней.
«В этой культовой серии Энди Уорхол показал, что люди сходят с ума из‑за потребительство. А теперь мы сходим с ума из‑за капитализма. Семьям приходится выбирать между лекарствами и продуктами питания для своих детей, в то время как компании, работающие на ископаемом топливе, получают рекордную прибыль», — сказала Бонни Кассен, одна из активисток.
Картины из серии Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» не пострадали — они находились под защитным стеклом. Из галереи активисток вывела полиция, обвинения будут предъявлены позже.
«Мы проводим экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб и работаем с австралийской федеральной полицией для расследования инцидента», — цитирует The Canberra Times Национальную галерею Австралии.
В октябре экоактивисты из разных стран и движений начали активно проводить акции протеста в музеях и различных исторических местах, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата перед саммитом ООН (COP27), который проходит с 6 по 18 ноября. Первыми были активисты Just Stop Oil, которые залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеились к стене и озвучили свое заявление.
Позже к протестам присоединились активисты из других движений. Letzte Generation вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в Музее Барберини под Берлином, а также приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания. Следом прошли акции в Париже (движение Dernière Rénovation), Риме (Letzte Generation) и Амстердаме (Greenpeace и Extinction Rebellion).