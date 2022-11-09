Экоактивистки приклеили себя к «Банкам с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола

«В этой культовой серии Энди Уорхол показал, что люди сходят с ума из‑за потребительство. А теперь мы сходим с ума из‑за капитализма. Семьям приходится выбирать между лекарствами и продуктами питания для своих детей, в то время как компании, работающие на ископаемом топливе, получают рекордную прибыль», — сказала Бонни Кассен, одна из активисток.