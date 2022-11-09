Disney выпустит сериал по вселенной «Индианы Джонса»

Как отмечают собеседники Variety, обсуждение сериала началось после того, как Харрисон Форд заявил, что больше не будет играть роль Индианы Джонса после пятого фильма. По этой же причине Disney рассматривает ряд других возможностей сохранить франшизу, включая новые фильмы, шоу, анимационные сериалы и другие форматы.