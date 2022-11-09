Disney выпустит сериал по вселенной «Индианы Джонса»

По данным издания, сериал Disney создает вместе с Lucasfilm — кинокомпанией Джорджа Лукаса, создавшего вселенную «Индианы Джонса». Сейчас студии пока ищут сценариста, поэтому деталей сюжета все еще нет.
В частности, неясно, будет сериал приквелом или спин-оффом либо его свяжут с предстоящим пятым фильмов кинофраншизы про Индиану Джонса, как это было с сериалом Disney+ по киновселенной Marvel.
Как отмечают собеседники Variety, обсуждение сериала началось после того, как Харрисон Форд заявил, что больше не будет играть роль Индианы Джонса после пятого фильма. По этой же причине Disney рассматривает ряд других возможностей сохранить франшизу, включая новые фильмы, шоу, анимационные сериалы и другие форматы.
Премьера новой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. Помимо Харрисона Форда, в ней снимаются Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Оливье Рихтерс и Тоби Джонс. Режиссер — Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Логан»).
Предыдущая, четвертая часть под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году. Фильм был коммерчески успешным — при бюджете в 185 млн долларов сборы во всем мире составили 790 млн долларов. Однако критики оценили сиквел чуть хуже, чем предыдущие картины.