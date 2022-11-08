Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»

По информации издания, Ривз уже участвует в съемках, которые проходят в Праге. Он снимается в фильме вместе с Аной де Армас — актриса исполняет в спин-оффе главную роль. Также в картине участвует Иэн Макшейн — он вновь играет Уинстона.