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Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:00

Актер Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в фильме под названием «Балерина», Он станет спин-оффом франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил Collider.

По информации издания, Ривз уже участвует в съемках, которые проходят в Праге. Он снимается в фильме вместе с Аной де Армас — актриса исполняет в спин-оффе главную роль. Также в картине участвует Иэн Макшейн — он вновь играет Уинстона.

Пока неясно, будет ли у Ривза камео или полноценная роль в будущей картине. Режиссером «Балерины» выступает Лен Уайзман («Другой мир», «Люцифер»). Сценарий ленты написал Шей Хаттен.

«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

Когда фильм с де Армас выйдет на экраны, пока неизвестно. «Джон Уик 4» же появится в кинотеатрах 24 марта. В нем, помимо Ривза, можно будет увидеть Лоренса Фишберна, Донни Йена, Шамиера Андерсона, Билла Скарсгарда, Рину Саваяму, Хироюки Санаду, Скотта Адкинса и Клэнси Брауна.

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