Виола Дэвис сыграет президента США в экшн-триллере «G20»

Американская актриса Виола Дэвис, известная по сериалу «Как избежать наказания за убийство» и фильму «Прислуга», снимется в экшн-триллере под названием «G20». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм разработают Amazon Studios и MRC Film. Он расскажет о саммите «Большой двадцатки», ставшем целью террористов. Дэвис исполнит роль президента США Тейлор Саттон, которой предстоит защищать свою семью, коллег и весь мир.
«Виола по-настоящему единственный в своем роде талант как перед камерой, так и за ней, и мы не можем дождаться, когда она воплотит в жизнь динамичного персонажа, которым является президент Саттон», — заявила глава отдела фильмов Amazon Studios Джули Рапапорт.
Режиссером картины выступит мексиканская кинематографистка Патрисия Ригген, снявшая драмы «33» и «Чудеса с небес». Продюсированием проекта займутся Дэвис и Джулиус Теннон, а также Эндрю Лазар.
Сценарий ленты написали Ноа и Логан Миллер (оба — «Белый парень Рик») при участии Кейтлин Пэрриш и Эрики Вайсс (обе — «Красная линия»). «G20» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video, дата релиза пока неизвестна.