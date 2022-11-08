Виола Дэвис сыграет президента США в экшн-триллере «G20»

«Виола по-настоящему единственный в своем роде талант как перед камерой, так и за ней, и мы не можем дождаться, когда она воплотит в жизнь динамичного персонажа, которым является президент Саттон», — заявила глава отдела фильмов Amazon Studios Джули Рапапорт.