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Виола Дэвис сыграет президента США в экшн-триллере «G20»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:33

Американская актриса Виола Дэвис, известная по сериалу «Как избежать наказания за убийство» и фильму «Прислуга», снимется в экшн-триллере под названием «G20». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм разработают Amazon Studios и MRC Film. Он расскажет о саммите «Большой двадцатки», ставшем целью террористов. Дэвис исполнит роль президента США Тейлор Саттон, которой предстоит защищать свою семью, коллег и весь мир.

«Виола по-настоящему единственный в своем роде талант как перед камерой, так и за ней, и мы не можем дождаться, когда она воплотит в жизнь динамичного персонажа, которым является президент Саттон», — заявила глава отдела фильмов Amazon Studios Джули Рапапорт.

Режиссером картины выступит мексиканская кинематографистка Патрисия Ригген, снявшая драмы «33» и «Чудеса с небес». Продюсированием проекта займутся Дэвис и Джулиус Теннон, а также Эндрю Лазар.

Сценарий ленты написали Ноа и Логан Миллер (оба — «Белый парень Рик») при участии Кейтлин Пэрриш и Эрики Вайсс (обе — «Красная линия»). «G20» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video, дата релиза пока неизвестна.

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