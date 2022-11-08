Умер экс-солист группы Nazareth Дэн Маккаферти

Бывший солист и основатель шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист оригинального состава коллектива Пит Эгнью на официальной странице группы в фейсбуке*.
Он рассказал, что Маккаферти умер 8 ноября в 12:40, и признался, что слишком расстроен, чтобы рассказать больше о произошедшем или поделиться какими‑либо воспоминаниями о коллеге.
«Это самое грустное заявление, которое мне когда‑либо приходилось делать. Мэрианн и семья потеряли чудесного любящего мужа и отца, я потерял моего лучшего друга, и мир потерял одного из величайших певцов, когда‑либо существовавших», — написал Эгнью.
Музыкант ограничился этими строками. О причинах кончины Маккаферти он не сообщил. Известно, что Маккаферти ушел из Nazareth в 2013 году из‑за проблем со здоровьем.
Маккаферти, Эгнью и их коллеги Дэррел Свит и Мэнни Чарлтон начали выступать вместе в начале 1960-х годов. В 1968 году они основали коллектив под названием Nazareth. В 2022 году группа выпустила 25-й студийный альбом.
В последние годы Эгью оставался единственным участником из создателей Nazareth, продолжающим выступать. Мэнни Чарлтон покинул коллектив в 1990 году — он скончался в мае 2022 года. Дэррел Свит умер в 1999 году.
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