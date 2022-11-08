В Калуге показали спектакль, где актеры в форме ВСУ «захватывали» и «расстреливали» зрителей

В Калужской филармонии прошла премьера иммерсивного спектакля «Вежливые люди» о военном конфликте на Донбассе. Об этом сообщает местный телеканал «Ника ТВ».
Судя по опубликованным кадрам, во время спектакля актеры, одетые в форму украинских военных, стреляли в воздух и «захватывали» зрителей в заложники. В зале были слышны крики «больно» и «отпусти». Одного из «захваченных» зрителей «расстреляли» за сценой.
Исполнитель одной из главных ролей Вилен Бабичев, недавно ставший офицером 6-го отдельного мотосрелкового полка милиции ЛНР, заявил: «Я исполняю главную отрицательную роль, которая должна показать всем зрителям сущность врага, с которым воюет Россия».
Как отмечает «Ника ТВ», в постановке использовали охолощенное оружие, а артисты выступали в настоящей форме. «От таких сцен мороз по коже, ужас и недоумение. Создатели и хотели погрузить зрителей в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении 8 лет», — говорится в рецензии телеканала на постановку.
Спектакль «Вежливые люди» планируют показать в 12 городах России.