В Калуге показали спектакль, где актеры в форме ВСУ «захватывали» и «расстреливали» зрителей

Судя по опубликованным кадрам, во время спектакля актеры, одетые в форму украинских военных, стреляли в воздух и «захватывали» зрителей в заложники. В зале были слышны крики «больно» и «отпусти». Одного из «захваченных» зрителей «расстреляли» за сценой.