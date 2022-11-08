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H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:01

Компания H&M подала встречный иск к московскому парку развлечений «Остров мечты» после того, как Арбитражный суд столицы обязал ее выплатить компенсацию в 537,9 млн рублей за закрытие магазина в начале марта. Об этом сообщили «Ведомости».

Ритейлер намерен добиться, чтобы парк принял арендованное помещение по акту на конец августа, вернул имущество H&M и выплатил неустойку за каждый день неисполнения решения. В первый месяц, как считают в H&M, выплата должна составлять 100 тыс. рублей в день, со второго месяца — 200 тыс.

Арбитражный суд Москвы признал прекращенным предварительный договор аренды между H&M и «Островом мечты» в начале июня. Сеть магазинов обязали выплатить компенсацию и издержки.

Иск против ритейлера парк развлечений подал в апреле после того, как H&M закрыла свой магазин на территории «Острова мечты» в связи с началом специальной военной операции.

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