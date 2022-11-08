H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты»

Ритейлер намерен добиться, чтобы парк принял арендованное помещение по акту на конец августа, вернул имущество H&M и выплатил неустойку за каждый день неисполнения решения. В первый месяц, как считают в H&M, выплата должна составлять 100 тыс. рублей в день, со второго месяца — 200 тыс.