H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты»

Компания H&M подала встречный иск к московскому парку развлечений «Остров мечты» после того, как Арбитражный суд столицы обязал ее выплатить компенсацию в 537,9 млн рублей за закрытие магазина в начале марта. Об этом сообщили «Ведомости».
Ритейлер намерен добиться, чтобы парк принял арендованное помещение по акту на конец августа, вернул имущество H&M и выплатил неустойку за каждый день неисполнения решения. В первый месяц, как считают в H&M, выплата должна составлять 100 тыс. рублей в день, со второго месяца — 200 тыс.
Арбитражный суд Москвы признал прекращенным предварительный договор аренды между H&M и «Островом мечты» в начале июня. Сеть магазинов обязали выплатить компенсацию и издержки.
Иск против ритейлера парк развлечений подал в апреле после того, как H&M закрыла свой магазин на территории «Острова мечты» в связи с началом специальной военной операции.