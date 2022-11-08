Реклама
Новости
Крис Эванс — самый сексуальный мужчина года по версии People
Семён Гудошников
Сегодня в 21:50

Журнал People назвал в этом году Криса Эванса самым сексуальным мужчиной из ныне живущих.

41-летний актер заявил изданию, что эта новость порадует, по крайней мере, одного человека — его маму. «Она гордится всем, что я делаю, и это еще одна вещь, которой она действительно может похвастаться», — отметил Эванс.

Информацию об этом подтвердила журналу и сама мама. «Я совсем не удивлена. Наша семья будет вне себя», — отметила она.

А вот со стороны друзей Эванс ждет добродушных насмешек. «На самом деле это будет просто повод для издевательств», — шутит он.

Обладателя звания самого сексуального мужчины объявили также во время вечернего шоу Стивена Колберта. Дуэйн Скала Джонсон, получивший этот титул в 2016-м, поздравил своего коллегу Эванса во время съемок новой экшен-комедии «Красный» от Amazon. И попытался возразить, что до сих пор именно он самый сексуальный мужчина.

Крис Эванс, уроженец Бостона, начал кинокарьеру в 1997 году. Наибольшую известность ему принесла роль Стива Роджерса (Капитана Америки) в фильмах Marvel. В 2014 году он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Прежде чем мы расстанемся», где сыграл одну из главных ролей.

расскажите друзьям
люди
Крис ЭвансСтивен КолбертСтив Роджерс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»