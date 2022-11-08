Обладателя звания самого сексуального мужчины объявили также во время вечернего шоу Стивена Колберта. Дуэйн Скала Джонсон, получивший этот титул в 2016-м, поздравил своего коллегу Эванса во время съемок новой экшен-комедии «Красный» от Amazon. И попытался возразить, что до сих пор именно он самый сексуальный мужчина.