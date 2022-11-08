41-летний актер заявил изданию, что эта новость порадует, по крайней мере, одного человека — его маму. «Она гордится всем, что я делаю, и это еще одна вещь, которой она действительно может похвастаться», — отметил Эванс.
Информацию об этом подтвердила журналу и сама мама. «Я совсем не удивлена. Наша семья будет вне себя», — отметила она.
А вот со стороны друзей Эванс ждет добродушных насмешек. «На самом деле это будет просто повод для издевательств», — шутит он.
Обладателя звания самого сексуального мужчины объявили также во время вечернего шоу Стивена Колберта. Дуэйн Скала Джонсон, получивший этот титул в 2016-м, поздравил своего коллегу Эванса во время съемок новой экшен-комедии «Красный» от Amazon. И попытался возразить, что до сих пор именно он самый сексуальный мужчина.
Крис Эванс, уроженец Бостона, начал кинокарьеру в 1997 году. Наибольшую известность ему принесла роль Стива Роджерса (Капитана Америки) в фильмах Marvel. В 2014 году он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Прежде чем мы расстанемся», где сыграл одну из главных ролей.