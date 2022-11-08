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В Петербурге прошли 50 обысков у сотрудников баров на улице Рубинштейна. Из‑за обмана клиентов
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:58

В Петербурге полиция провела более 50 обысков в барах на улице Рубинштейна и в квартирах их сотрудников. Обыски прошли в связи с расследованием предполагаемого мошенничества. Об этом сообщил 47news.ru.

Владельцев заведений, а также барменов, администраторов и других работников подозревают в обмане выпивших клиентов. По версии следствия, так называемые промодевушки знакомились в барах с посетителями, а бармены дожидались, когда те окажутся под воздействием алкоголя.

После этого официанты приносили пьяным мужчинам терминал для оплаты и предлагали оплатить суммы, значительно превышающие реальные траты. Таким образом сотрудникам заведений удалось обмануть клиентов примерно на 11 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники крали у посетителей наличные деньги и дорогие аксессуары, например, наручные часы. Ко всему прочему в барах клиентам наливали контрафактный алкоголь.

«В барах тактическую охоту на подвыпивших координировали администраторы, они же вели финансовый учет и распределяли проценты участникам. Команды обольстительниц и официантов передавались в режиме реального времени через группу в телеграме», — добавило издание.

В данный момент подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задерживают и отвозят в Главное следственное управление на Лиговском проспекте.

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